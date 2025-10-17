https://ria.ru/20251017/kiev-2048968475.html
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за Трампа и Путина
Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставил Украину и европейцев в безнадежное положение, пишет Die Zeit. РИА Новости, 17.10.2025
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за Трампа и Путина
Die Zeit: Киев боится последствий разговора Путина и Трампа