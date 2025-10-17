Рейтинг@Mail.ru
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за Трампа и Путина
19:26 17.10.2025 (обновлено: 22:12 17.10.2025)
"Похоронят надежды". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за Трампа и Путина
Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставил Украину и европейцев в безнадежное положение, пишет Die Zeit. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
будапешт
украина
сша
владимир путин
евросоюз
дональд трамп
юрий ушаков
будапешт
украина
сша
в мире, будапешт, украина, сша, владимир путин, евросоюз, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Будапешт, Украина, США, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Die Zeit: Киев боится последствий разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставил Украину и европейцев в безнадежное положение, пишет Die Zeit.
"Украинцы, по всей видимости, могут похоронить свои недавние надежды на то, что Трамп действительно теряет терпение по отношению к Путину", — отметило издание.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа хорошей новостью
Вчера, 19:16
Кроме того, в материале говорится, что беседа Путина и Трампа подорвала усилия Зеленского по получению ракет Tomahawk.
Также объявление о саммите в Будапеште застало украинцев врасплох и показало, что Вашингтон не признает Киев равноправным партнером по переговорам. Европейцы тоже почувствовали себя оскорбленными из-за того, что для саммита выбрали "непокорную" Венгрию, а другие страны ЕС проигнорировали.
В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 18:19
