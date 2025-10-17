СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни

ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение в честь осенних праздников, передает агентство Премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение в честь осенних праздников, передает агентство Киодо

В храм было направлено подношение масакаки в виде небольшого деревца сакаки (клейеры японской), украшенного красными лентами, с деревянной табличкой, на которой написано "От премьер-министра Сигэру Исибы ".

Таким образом, Исиба, который после открытия внеочередной сессии парламента и выборов нового главы кабинета вскоре уступит свое место новому премьер-министру, вновь воздержался от личного посещения храма, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Как ожидается, избранная 4 октября новым председателем Либерально-демократической партии Санаэ Такаити , также воздержится от личного посещения храма. Такаити была единственным действующим министром, который лично посещал храм трижды в год. Обычно действующие министры или не делают этого вовсе, или ограничиваются ритуальными подношениями. Это связано с волной негодования, которую вызывают посещения Ясукуни японскими политиками в азиатских странах.

В 2024 году Такаити заявляла, что продолжит эту практику и в качестве премьер-министра, если сможет занять этот пост. В 2025 году она старательно уходила от вопроса о своих возможных посещениях храма, отделываясь ответом, что "примет нужное решение в нужное время". Между тем ее окружение уже успело поведать СМИ, что в этот раз Такаити, претендующая на пост премьер-министра, воздержится от личного посещения Ясукуни.

В то же время межпартийная группа депутатов "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни" утром в пятницу лично посетила храм.

Осенние храмовые праздники храма Ясукуни продлятся три дня, до 19 октября.

Храм Ясукуни, где находятся таблички с именами павших "за императора и великую Японию", в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего второго избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае Южной Корее , но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода "Комэйто" из правящей коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов".