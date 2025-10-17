Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 17.10.2025 (обновлено: 12:41 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/khram-2048759717.html
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни - РИА Новости, 17.10.2025
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни
Премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение в честь осенних праздников, передает агентство Киодо. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T04:23:00+03:00
2025-10-17T12:41:00+03:00
в мире
япония
азия
китай
санаэ такаити
сигэру исиба
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg
https://ria.ru/20251016/yaponiya-2048527923.html
https://ria.ru/20251015/mid-2048385128.html
https://ria.ru/20251013/vystavka-2047946277.html
https://ria.ru/20251011/yaponiya-2047657176.html
япония
азия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_108b724bc5c6005c8596250eb532e8d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, азия, китай, санаэ такаити, сигэру исиба, синдзо абэ
В мире, Япония, Азия, Китай, Санаэ Такаити, Сигэру Исиба, Синдзо Абэ
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни

Kyodo: премьер Японии Исиба сделал подношение в храм Ясукуни

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение в честь осенних праздников, передает агентство Киодо.
В храм было направлено подношение масакаки в виде небольшого деревца сакаки (клейеры японской), украшенного красными лентами, с деревянной табличкой, на которой написано "От премьер-министра Сигэру Исибы".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России
Вчера, 07:31
Таким образом, Исиба, который после открытия внеочередной сессии парламента и выборов нового главы кабинета вскоре уступит свое место новому премьер-министру, вновь воздержался от личного посещения храма, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Как ожидается, избранная 4 октября новым председателем Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, также воздержится от личного посещения храма. Такаити была единственным действующим министром, который лично посещал храм трижды в год. Обычно действующие министры или не делают этого вовсе, или ограничиваются ритуальными подношениями. Это связано с волной негодования, которую вызывают посещения Ясукуни японскими политиками в азиатских странах.
В 2024 году Такаити заявляла, что продолжит эту практику и в качестве премьер-министра, если сможет занять этот пост. В 2025 году она старательно уходила от вопроса о своих возможных посещениях храма, отделываясь ответом, что "примет нужное решение в нужное время". Между тем ее окружение уже успело поведать СМИ, что в этот раз Такаити, претендующая на пост премьер-министра, воздержится от личного посещения Ясукуни.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова призвала Токио вернуться к собственным национальным проблемам
15 октября, 14:07
В то же время межпартийная группа депутатов "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни" утром в пятницу лично посетила храм.
Осенние храмовые праздники храма Ясукуни продлятся три дня, до 19 октября.
Храм Ясукуни, где находятся таблички с именами павших "за императора и великую Японию", в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
Летательный аппарат компании Lift Aircraft на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу
13 октября, 13:37
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего второго избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. До выхода "Комэйто" из правящей коалиции она должна была с большой долей вероятности стать первой женщиной на посту премьер-министра. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов".
После выхода из правящей оппозиции партии "Комэйто" ЛДП в одиночку не только не может обеспечить себе победу в первом туре выборов премьер-министра в парламенте, но в случае консолидации оппозиции и выдвижения и победы единого кандидата в премьер-министры, ЛДП может оказаться в оппозиции. Сейчас идет борьба между оппозицией и ЛДП за правые и право-центристские партии, так как от того, к кому они примкнут, зависит и выбор нового премьер-министра страны. На этом фоне Такаити вполне успешно ведет переговоры с Партией обновления Японии (Ниппон исин-но-кай), так как по ряду вопросов их позиции очень близки. Если ЛДП удастся создать новую коалицию и переманить на свою сторону независимых депутатов, у Такаити вновь будут большие шансы возглавить правительство.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Японии заявили о риске смены власти в стране
11 октября, 05:11
 
В миреЯпонияАзияКитайСанаэ ТакаитиСигэру ИсибаСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала