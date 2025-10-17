https://ria.ru/20251017/gosduma-2048750956.html
В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов
В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов - РИА Новости, 17.10.2025
В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в РФ сеть государственных хостелов для помощи с арендой... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:08:00+03:00
2025-10-17T01:08:00+03:00
2025-10-17T01:08:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251017/mironov-2048750538.html
https://ria.ru/20250918/mironov-2042789487.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, сергей миронов, госдума рф
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов
Миронов предложил создать сеть медицинских хостелов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в РФ сеть государственных хостелов для помощи с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники.
"Государство должно помочь с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники. При этом считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями: лифт и пандус в доме, широкие дверные проемы, низкие пороги, удобная планировка", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии сообщил агентству, что готовится обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину
с предложением создать в Москве
, Санкт-Петербурге
и ряде городов, где находятся крупные медицинские центры, сети государственных специализированных хостелов для граждан, прибывающих на лечение или реабилитацию в клиники федерального значения.
"Ко мне нередко обращаются люди с тяжелыми заболеваниями, которые приезжают из регионов на лечение в Москву, другие крупные города, и для которых снять квартиру - порой непосильная задача", - добавил он.
Миронов
отметил, что, с одной стороны, владельцы жилья неохотно сдают его таким клиентам, а с другой стороны, стоимость аренды для некоторых оказывается неподъемной.
"Между тем больным, которые, например, ожидают трансплантации органов, приходится ждать своей очереди много месяцев, иногда - несколько лет", - подытожил парламентарий.