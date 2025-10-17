Рейтинг@Mail.ru
18:38 17.10.2025 (обновлено: 23:04 17.10.2025)
Премьер Словакии рассказал, когда русские "могут встать на колени"
Фицо: русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в парламенте, обрушился с критикой на бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона, фрагмент выступления опубликован на странице политика в Instagram*.
"Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки…" — резко высказался он.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона захотели отправить на фронт
13 октября, 01:05
Фицо напомнил, что Джонсон был замечен в "грязном скандале", связанном с получением "пожертвования" от оружейного олигарха, производящего беспилотники для Украины.
Премьер также добавил, что стратегия британского политика в отношении России завершилась неудачей.
Газета The Guardian ранее опубликовала статью, в которой намекнула на существование связи между получением бывшим премьером Борисом Джонсоном миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта. Поводом стала утечка документов, проливающих свет на взаимоотношения одного из самых воинственных сторонников Киева и крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Журналист раскрыл, почему Джонсон сорвал мирные переговоры России и Украины
13 октября, 15:07
 
