Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 17.10.2025 (обновлено: 11:25 17.10.2025)
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона

Филиппо: Макрон будет в бешенстве из-за встречи Путина и Трампа в Венгрии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
08:33
Переговоры лидеров
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому
11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАЭммануэль Макрон
 
 
