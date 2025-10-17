Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
20:38 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/evroparlament-2048989487.html
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
Возможное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште показывает, что в ЕС есть умные люди, желающие мира,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:38:00+03:00
2025-10-17T20:38:00+03:00
в мире
будапешт
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
евросоюз
будапешт
россия
европа
в мире, будапешт, россия, европа, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, европарламент
В мире, Будапешт, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа признаком наличия умных людей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Возможное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште показывает, что в ЕС есть умные люди, желающие мира, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.
"Если встреча пройдет в Будапеште - это будет хорошим знаком того, что в Европе ещё есть умные люди, которые хотят мира", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Вчера, 13:08
По его словам, "особенно важно", что и в Европе есть политики, как Виктор Орбан, которые заинтересованы в мирном решении конфликта.
"Меня все больше пугает отношение европейцев: теперь, как только они видят в небе птицу, они уже воображают, что это российский беспилотник. Это какая-то всеобщая паранойя", - сказал евродепутат.
Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин рассказал Орбану о содержании беседы с Трампом
Вчера, 13:37
 
В миреБудапештРоссияЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВиктор ОрбанЕвросоюзЕвропарламент
 
 
