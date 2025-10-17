https://ria.ru/20251017/evroparlament-2048989487.html
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
Возможное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште показывает, что в ЕС есть умные люди, желающие мира,... РИА Новости, 17.10.2025
В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
В Европарламенте назвали встречу Путина и Трампа признаком наличия умных людей
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Возможное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште показывает, что в ЕС есть умные люди, желающие мира, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.
"Если встреча пройдет в Будапеште
- это будет хорошим знаком того, что в Европе
ещё есть умные люди, которые хотят мира", - сказал он.
По его словам, "особенно важно", что и в Европе есть политики, как Виктор Орбан
, которые заинтересованы в мирном решении конфликта.
"Меня все больше пугает отношение европейцев: теперь, как только они видят в небе птицу, они уже воображают, что это российский беспилотник. Это какая-то всеобщая паранойя", - сказал евродепутат.
Вечером 16 октября Путин
и Трамп
провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии
предложил американский лидер, а президент России
поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.