В Европарламенте прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Возможное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште показывает, что в ЕС есть умные люди, желающие мира, заявил РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.

"Если встреча пройдет в Будапеште - это будет хорошим знаком того, что в Европе ещё есть умные люди, которые хотят мира", - сказал он.

По его словам, "особенно важно", что и в Европе есть политики, как Виктор Орбан , которые заинтересованы в мирном решении конфликта.

"Меня все больше пугает отношение европейцев: теперь, как только они видят в небе птицу, они уже воображают, что это российский беспилотник. Это какая-то всеобщая паранойя", - сказал евродепутат.

Вечером 16 октября Путин Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.