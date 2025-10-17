В ЕК не ответили, обсуждал ли Трамп с фон дер Ляйен встречу с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии не смогли ответить на вопрос, разговаривал ли американский лидер Дональд Трамп с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о предполагаемой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.