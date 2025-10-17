Рейтинг@Mail.ru
14:25 17.10.2025
В ЕК не ответили, обсуждал ли Трамп с фон дер Ляйен встречу с Путиным
В ЕК не ответили, обсуждал ли Трамп с фон дер Ляйен встречу с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Европейской комиссии не смогли ответить на вопрос, разговаривал ли американский лидер Дональд Трамп с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о предполагаемой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.
"Я не могу сказать вам, контактировал ли президент Трамп конкретно по поводу этой встречи…, но я хотел бы напомнить, что президент Фон дер Ляйен часто проводит контакты со всеми лидерами в контексте наших усилий по достижению справедливого и прочного мира на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли глава ЕК уведомлена Трампом о подготовке такого саммита в Будапеште.
Словакия готова помочь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:54
Представитель ЕК также не смог прояснить, ведутся ли в настоящее время контакты между Фон дер Ляйен и европейскими лидерами о подготовке позиции ЕС к предстоящему саммиту. "Глава Еврокомиссии провела ряд переговоров с европейскими лидерами в рамках подготовки к заседанию Евросовета на следующей неделе. Эти вопросы могли также обсуждаться, но пока это только предполагаемая встреча, она не подтверждена официально", - пояснил он.
Путин и Трамп в четверг провели телефонный разговор, он стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине
Вчера, 13:59
 
БудапештРоссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзСША
 
 
