СМИ узнали, на что ЕС хочет потратить часть кредита из активов России
16:46 17.10.2025
СМИ узнали, на что ЕС хочет потратить часть кредита из активов России
Евросоюз хочет использовать часть кредита из замороженных российских активов на закупку американского оружия для Украины, сообщает газета Financial Times
в мире
россия
украина
брюссель
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
мария захарова
евросоюз
россия
украина
брюссель
в мире, россия, украина, брюссель, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Евросоюз хочет использовать часть кредита из замороженных российских активов на закупку американского оружия для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
Вчера, 16:40
"ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины, в предположении, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев... Наибольшая часть этого кредита будет использована на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы", - говорится в сообщении.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
Вчера, 08:00
 
