СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас , чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.

Отмечается, что эта перспектива вызывает беспокойство у офиса фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.