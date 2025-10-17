Рейтинг@Mail.ru
СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен
10:58 17.10.2025
СМИ: новый человек в службе ЕС может обострить борьбу с фон дер Ляйен
Европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий
в мире
урсула фон дер ляйен
жан-клод юнкер
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://ria.ru/20251015/serbiya-2048369985.html
https://ria.ru/20251010/ljajeny-2047452517.html
Новости
Politico: в ЕС обсуждают возвращение экс-главы аппарата главы ЕК Зельмайра

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Мартин Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей", - пишет издание.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС
15 октября, 13:03
Газета уточняет, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.
Отмечается, что эта перспектива вызывает беспокойство у офиса фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.
Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.
Плакаты с главой ЕК фон дер Ляйен в образе кукловода на улицах Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен в образе кукловода
10 октября, 10:08
 
Пресс-центр
