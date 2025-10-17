В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Еврокомиссия предложила передать на кредит Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов, пишет Politico.

« "Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу " репарационный кредит " на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — процитировала газета внутренний документ ЕК, разосланный странам — членам объединения.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Как отметило Politico, изначально ЕС собирался выдать кредит за счет активов на сумму 140 миллиардов евро. Теперь он изучает вариант с привлечением дополнительных средств, хранящихся в частных банках. По данным газеты, там лежат еще 25 миллиардов.

"Юридическая возможность распространения "репарационного кредита" на такие активы не была детально изучена <...>. Необходимо провести подобную оценку перед принятием решения о дальнейших шагах", — говорится в документе.

В нем также предлагается создать систему национальных гарантий кредита, благодаря которым деньги будут выплачивать незамедлительно.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.