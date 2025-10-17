Рейтинг@Mail.ru
В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов
08:30 17.10.2025 (обновлено: 08:50 17.10.2025)
В ЕС хотят передать Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов
Еврокомиссия предложила передать на кредит Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов, пишет Politico.
https://ria.ru/20251016/aktivy-2048679468.html
https://ria.ru/20251014/frantsiya-2048125325.html
https://ria.ru/20251003/ek-2046231185.html
https://ria.ru/20251001/aktivy-2045607838.html
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Еврокомиссия предложила передать на кредит Украине еще 25 миллиардов евро из российских активов, пишет Politico.
«
"Нужно изучить, возможно ли распространить инициативу "репарационный кредит" на другие заблокированные в пределах ЕС активы", — процитировала газета внутренний документ ЕК, разосланный странам — членам объединения.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
Вчера, 17:24

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Как отметило Politico, изначально ЕС собирался выдать кредит за счет активов на сумму 140 миллиардов евро. Теперь он изучает вариант с привлечением дополнительных средств, хранящихся в частных банках. По данным газеты, там лежат еще 25 миллиардов.
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Французский посол сделал громкое заявление о российских активах
14 октября, 10:43
"Юридическая возможность распространения "репарационного кредита" на такие активы не была детально изучена <...>. Необходимо провести подобную оценку перед принятием решения о дальнейших шагах", — говорится в документе.
В нем также предлагается создать систему национальных гарантий кредита, благодаря которым деньги будут выплачивать незамедлительно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
1 октября, 13:07
 
