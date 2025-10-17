Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского

ЛОНДОН, 17 окт - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю сообщил, что отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем.

Ранее газета Times сообщила, что Карл III рассматривает возможность лишения титула герцога Йоркского принца Эндрю, поскольку дворец достиг "точки кипения" в отношениях с ним из-за череды скандалов. При этом отмечалось, что король надеется на добровольный отказ Эндрю от титула.

"В ходе обсуждения с королем, моим ближайшим окружением и более широким семейным кругом мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание общества от работы Его Величества и Королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь при своем решении, принятом пять лет назад, отойти от общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне оказаны", - заявил Эндрю в заявлении, которое приводит телеканал Sky.

При этом принц Эндрю подчеркнул, что "решительно отрицает" выдвинутые против него обвинения.

Для полного лишения статуса герцога Йоркского требуется решение парламента, поэтому заявление Эндрю подразумевает, что он добровольно откажется от использования титула, не лишаясь его.

По информации Times, "точка кипения" была достигнута после разоблачений о связи Эндрю с Эпштейном и утверждений о его связях с Китаем . Как утверждает Times, в 2018 году Эндрю приглашал в Букингемский дворец высокопоставленного китайского чиновника Цай Ци, который фигурирует в последнем "шпионском скандале", связанном с передачей Китаю секретных данных. Цай, который является членом Политбюро ЦК КПК, якобы получал секретные документы от британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которых в 2023 году обвинили в шпионаже в пользу Китая. Обвинения неожиданно сняли в сентябре 2025 года, после чего британское правительство обвинили в политическим вмешательстве в дело.

Эндрю встречался с Цай по меньшей мере три раза в период с 2018 по 2019 год, в том числе пригласив его на обед в Букингемский дворец. Во время другой встречи Эндрю был почетным гостем Цай на ужине в министерстве иностранных дел Китая в Пекине

Ранее британский монарх уже принял ряд мер против Эндрю. Герцога Йоркского лишили воинских званий, членства в благотворительных организациях, а также возможности использовать почетный титул "Его Королевское Высочество". А после неподобающего поведения брата монарха на похоронах герцогини Кентской в сентябре, где его заметили смеющимся, Эндрю призвали не привлекать к себе внимания на публичных мероприятиях королевской семьи. По информации Telegraph, принц Эндрю с супругой, которая называла Эпштейна "лучшим другом", в этом году также не будут приглашены на традиционные рождественские торжества королевской семьи в Сандрингеме

Помимо этого, король пытался лишить опального принца возможности жить в его загородной резиденции Ройал-Лодж, являющейся собственностью британской короны, однако по закону Эндрю не может быть выселен оттуда до истечения срока аренды в 2078 году, если может позволить себе содержать резиденцию.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.