Умерла актриса Людмила Егорова

"По окончании учебы в 1968 году Людмила Ивановна пришла в Театр "На Литейном" - Ленинградский театр драмы и комедии. Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле "Недотрога", так и в последующих работах в спектаклях "Мораль Пани Дульской", "Женитьба Белугина", "Том - большое сердце", "Чужая кровь" Якова Хамармера, "Мера за меру" Андрея Андреева, "Собачье сердце" Арсения Сагальчика", - говорится в сообщении.

"В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны… До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы… Мы уверены, что Людмила Ивановна навсегда останется горячо любимой всеми зрителями: взрослыми и детьми. Навсегда останется в памяти и истории Театра "На Литейном", - сообщает театр.