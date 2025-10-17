Умерла актриса Людмила Егорова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Скончалась актриса Театра "На Литейном" в Санкт-Петербурге Людмила Егорова, сообщил театр.
"С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра "На Литейном" Людмилы Ивановны Егоровой", - сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что актерской профессии Егорова отдала всю свою жизнь: в 18 лет она пришла на "Ленфильм", где ее заметили ассистенты режиссера Александра Иванова, который снимал тогда фильм "Поднятая целина". Он сразу пригласил ее на роль Варюхи.
«
"По окончании учебы в 1968 году Людмила Ивановна пришла в Театр "На Литейном" - Ленинградский театр драмы и комедии. Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле "Недотрога", так и в последующих работах в спектаклях "Мораль Пани Дульской", "Женитьба Белугина", "Том - большое сердце", "Чужая кровь" Якова Хамармера, "Мера за меру" Андрея Андреева, "Собачье сердце" Арсения Сагальчика", - говорится в сообщении.
Театр выразил соболезнование родным и близким актрисы.
"В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны… До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы… Мы уверены, что Людмила Ивановна навсегда останется горячо любимой всеми зрителями: взрослыми и детьми. Навсегда останется в памяти и истории Театра "На Литейном", - сообщает театр.
О дате, времени и месте прощания театр сообщит позднее.
Людмила Егорова родилась 23 июня 1939 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кино в 1964 году, курс Ф. М. Никитина. С 1968 года работала в Театре драмы и комедии (ныне Театр "На Литейном").