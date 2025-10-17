https://ria.ru/20251017/dagestan-2048937260.html
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.
"Фейк: правительство Дагестана
выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале
правительства.
В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.
В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.