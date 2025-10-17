Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
16:59 17.10.2025 (обновлено: 17:00 17.10.2025)
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС
Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике. РИА Новости, 17.10.2025
республика дагестан, россия, общество
Республика Дагестан, Россия, Общество
В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС

В Дагестане власти опровергли сообщения о приостановке работы АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.
"Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.
В пресс-службе правительства Дагестана также отметили, что с достоверной информацией можно ознакомиться на официальных ресурсах.
Республика ДагестанРоссияОбщество
 
 
