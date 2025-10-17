В Дагестане опровергли сообщения о временной приостановке работы АЗС

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана опровергло сообщения о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения, что правительство республики якобы приостановило деятельность АЗС в регионе.

"Фейк: правительство Дагестана выпустило постановление о временной приостановке деятельности автозаправочных станций на территории республики. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

В фейковом документе говорится, что такие меры якобы вводятся в связи с частыми случаями распространения некачественного топлива, содержащего примеси, и необходимы для обеспечения безопасности жителей.