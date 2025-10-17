https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048767986.html
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников в трех районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:59:00+03:00
2025-10-17T06:59:00+03:00
2025-10-17T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786384556_0:175:3071:1902_1920x0_80_0_0_0832d2470f00226904989d9d468dabe5.jpg
https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048763574.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786384556_315:208:2769:2048_1920x0_80_0_0_a18cade72ea69b42a068d5693e3ed32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в трех районах Воронежской области