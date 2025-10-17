Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048767986.html
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников в трех районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:59:00+03:00
2025-10-17T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786384556_0:175:3071:1902_1920x0_80_0_0_0832d2470f00226904989d9d468dabe5.jpg
https://ria.ru/20251017/bespilotniki-2048763574.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786384556_315:208:2769:2048_1920x0_80_0_0_a18cade72ea69b42a068d5693e3ed32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила пять БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в трех районах Воронежской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников в трех районах Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
Гусев подчеркнул, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Также он добавил, что беспилотная опасность в регионе отменена.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала