В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг утром в Изюме Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 16.10.2025
