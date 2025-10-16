Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 16.10.2025
ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
украина
вячеслав гладков
белгородская область
валуйки
украина
Новости
происшествия, белгородская область, валуйки, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 9 районов Белгородской области более 100 дронами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 дронами 9 районов Белгородской области, четыре человека ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 49 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 7 снарядов и зафиксированы атаки 103 беспилотников, из них 49 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, трех предприятиях, двух коммерческих объектах, двух сельхозпредприятиях, инфраструктурном объекте и 18 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз подверглись 2 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакованы 16 беспилотниками, 2 из которых подавлены. В селе Козинка в результате атаки беспилотника ранены двое. В областной клинической больнице главе Гора-Подольской территориальной администрации Тараник Александру Антоновичу провели операцию, в настоящее время он находится под наблюдением в отделении реанимации. Его жена, заместитель главы Козинской территориальной администрации, Людмила Васильевна также проходит лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 14 населенных пунктов подверглись атакам 22 беспилотников, ранен мужчина, в Борисовском районе село Берёзовка атаковано двумя беспилотниками, в результате атаки на легковой автомобиль пострадал водитель. По данным главы области, Волоконовский район атакован 4 БПЛА, над Губкинским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. В Краснояружском районе совершены атаки 14 беспилотниками, Ракитянский район атакован тремя беспилотниками, уточнил губернатор.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Борки и Казинка, а также хутор Леоновка атакованы 12 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В городе Валуйки повреждён объект инфраструктуры... В Шебекинском муниципальном округе… совершены атаки 28 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиУкраинаВячеслав Гладков
 
 
