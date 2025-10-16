ВСУ за сутки атаковали девять районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 дронами 9 районов Белгородской области, четыре человека ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 49 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 7 снарядов и зафиксированы атаки 103 беспилотников, из них 49 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, трех предприятиях, двух коммерческих объектах, двух сельхозпредприятиях, инфраструктурном объекте и 18 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз подверглись 2 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакованы 16 беспилотниками, 2 из которых подавлены. В селе Козинка в результате атаки беспилотника ранены двое. В областной клинической больнице главе Гора-Подольской территориальной администрации Тараник Александру Антоновичу провели операцию, в настоящее время он находится под наблюдением в отделении реанимации. Его жена, заместитель главы Козинской территориальной администрации, Людмила Васильевна также проходит лечение в областной клинической больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 14 населенных пунктов подверглись атакам 22 беспилотников, ранен мужчина, в Борисовском районе село Берёзовка атаковано двумя беспилотниками, в результате атаки на легковой автомобиль пострадал водитель. По данным главы области, Волоконовский район атакован 4 БПЛА, над Губкинским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. В Краснояружском районе совершены атаки 14 беспилотниками, Ракитянский район атакован тремя беспилотниками, уточнил губернатор.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Борки и Казинка, а также хутор Леоновка атакованы 12 беспилотниками, 8 из которых сбиты и подавлены. В городе Валуйки повреждён объект инфраструктуры... В Шебекинском муниципальном округе… совершены атаки 28 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.