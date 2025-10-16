Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/vsu-2048520387.html
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке - РИА Новости, 16.10.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
Франко- и англоговорящие наемники обороняли Алексеевку в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:08:00+03:00
2025-10-16T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20251016/vsu-2048520264.html
алексеевка
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексеевка, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке

В освобожденной Алексеевке были англоговорящие наемники ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Франко- и англоговорящие наемники обороняли Алексеевку в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Мироха".
"Была слышна речь иностранная - французская, английская - при штурме Алексеевки. Когда штурмовали, забирали их рации, я слышал по рации иностранные голоса", - сказал собеседник агентства.
Министерство обороны России 15 октября сообщило об освобождении группировкой "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Боевики ВСУ выставляли заложников в окна домов в Алексеевке, рассказал боец
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексеевкаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала