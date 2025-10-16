https://ria.ru/20251016/vsu-2048520387.html
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке - РИА Новости, 16.10.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
Франко- и англоговорящие наемники обороняли Алексеевку в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:08:00+03:00
2025-10-16T05:08:00+03:00
2025-10-16T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20251016/vsu-2048520264.html
алексеевка
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексеевка, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
В освобожденной Алексеевке были англоговорящие наемники ВСУ