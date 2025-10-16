ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские боевики выставляли в окна заложников во время боев с российскими подразделениями за Алексеевку в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Восток" с позывным "Мироха".

По его словам, после согласования с командованием был проведен штурм дома, несмотря на это мирный житель, который был взят в заложники, остался жив, а затем эвакуирован.