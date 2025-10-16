Боевики ВСУ выставляли заложников в окна домов в Алексеевке, рассказал боец

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские боевики выставляли в окна заложников во время боев с российскими подразделениями за Алексеевку в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Восток" с позывным "Мироха".
В среду, 15 октября, министерство обороны России сообщило об освобождении группировкой "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
"Когда уже на штурм населенного пункта пошли, украинские военные прикрывались мирными жителями. Прямо в окна выставляют человека в гражданском, чтобы не штурмовали. Это было, когда штурмовали второй дом, они (ВСУ - ред.) увидели нас, что мы первый штурманули дом, второй дом по улице штурмовать начали, они закричали на русском языке, что у них заложник, в окошко показали "если вы пойдете на штурм, мы убьем, тут целая семья", - сказал "Мироха".
По его словам, после согласования с командованием был проведен штурм дома, несмотря на это мирный житель, который был взят в заложники, остался жив, а затем эвакуирован.