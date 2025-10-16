https://ria.ru/20251016/vsu-2048520054.html
ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, сообщил боец
Украинские военные применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
алексеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
