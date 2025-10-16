Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, сообщил боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 16.10.2025
ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, сообщил боец
ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, сообщил боец

ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские военные применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Мироха".
"У нас украинская новинка - беспилотник "Глазки". Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества... Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе", - сказал "Мироха".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Боец рассказал, какие защитные сооружения используют ВСУ
02:47
По его словам, применять подобные виды дронов ВСУ стали из-за высоких потерь стандартных БПЛА. "Они вынуждены переходить на такие, потому что теряют свою технику, свои "птички", - сказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что новый вид беспилотников был посажен благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы в недавно освобожденной Алексеевке Днепропетровской области.
Министерство обороны России 15 октября сообщило об освобождении группировкой "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Российские артиллеристы в зоне спецоперации массово громят цели ВСУ
03:52
 
