https://ria.ru/20251016/ushakov-2048735611.html
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
По мере работы госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова прояснится, когда будет организован саммит РФ-США, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:34:00+03:00
2025-10-16T22:34:00+03:00
2025-10-16T22:34:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
марко рубио
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_164:0:2830:1500_1920x0_80_0_0_2840d029bbe76fce6eb0b0f5468c7df4.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048726334.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955252456_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5cddcabe6c5c9d7fa1f90f2b24f8b6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, марко рубио, сергей лавров
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Сергей Лавров
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
Ушаков: сроки саммита Россия – США станут известны после беседы Лаврова и Рубио