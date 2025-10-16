Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
22:34 16.10.2025
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США
По мере работы госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова прояснится, когда будет организован саммит РФ-США, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
юрий ушаков
марко рубио
сергей лавров
в мире, россия, сша, юрий ушаков, марко рубио, сергей лавров
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Сергей Лавров
Ушаков рассказал, когда станут известны сроки саммита Россия – США

Ушаков: сроки саммита Россия – США станут известны после беседы Лаврова и Рубио

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По мере работы госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова прояснится, когда будет организован саммит РФ-США, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"По мере работы представителей, по мере работы министра иностранных дел и госсекретаря уже прояснится, когда можно будет организовывать и сам саммит", - сказал Ушаков.
В миреРоссияСШАЮрий УшаковМарко РубиоСергей Лавров
 
 
