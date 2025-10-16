Рейтинг@Mail.ru
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни - РИА Новости, 16.10.2025
21:47 16.10.2025
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни
Телефонный контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио состоится уже в ближайшие дни, рассказал журналистам помощник... РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни

Ушаков заявил, что телефонный разговор Лаврова и Рубио пройдет в ближайшие дни

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телефонный контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио состоится уже в ближайшие дни, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Обсуждение начнется уже в ближайшие, очевидно, дни с телефонного контакта между госсекретарем и министром иностранных дел", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
