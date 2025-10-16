https://ria.ru/20251016/ushakov-2048728198.html
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни
Телефонный контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио состоится уже в ближайшие дни, рассказал журналистам помощник... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:47:00+03:00
2025-10-16T21:47:00+03:00
2025-10-16T21:47:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048726334.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc2ce3f7bca3cf2f51f32b733cb9293d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио
Ушаков анонсировал телефонный разговор Лаврова с Рубио в ближайшие дни
Ушаков заявил, что телефонный разговор Лаврова и Рубио пройдет в ближайшие дни