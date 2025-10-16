https://ria.ru/20251016/ushakov-2048726772.html
Телефонный разговор Путина и Трампа был содержательным, заявил Ушаков
Телефонный разговор Путина и Трампа был содержательным, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа был содержательным, заявил Ушаков
Телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носила содержательный характер, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:39:00+03:00
2025-10-16T21:39:00+03:00
2025-10-16T21:39:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048726334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа был содержательным, заявил Ушаков
Ушаков: телефонная беседа Путина и Трампа носила содержательный характер