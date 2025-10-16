Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа может пройти в Будапеште, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
21:34 16.10.2025
Встреча Путина и Трампа может пройти в Будапеште, заявил Ушаков
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована в Будапеште, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2025
Встреча Путина и Трампа может пройти в Будапеште, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована в Будапеште, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков журналистам.
