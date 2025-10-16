Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 16.10.2025
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным
Один из главных тезисов президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине... РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным

Ушаков: Трамп и Путин затронул тему сотрудничество после украинского конфликта

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один из главных тезисов президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчёркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал, о чем Трамп упомянул в беседе с Путиным
Вчера, 21:26
 
