Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один из главных тезисов президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества РФ и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.