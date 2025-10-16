https://ria.ru/20251016/ushakov-2048724703.html
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным
Один из главных тезисов президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:27:00+03:00
2025-10-16T21:27:00+03:00
2025-10-16T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048724551.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об одном из главных тезисов Трампа в разговоре с Путиным
Ушаков: Трамп и Путин затронул тему сотрудничество после украинского конфликта