https://ria.ru/20251016/ushakov-2048723563.html
Путин озвучил Трампу позицию России по Ближнему Востоку, заявил Ушаков
Путин озвучил Трампу позицию России по Ближнему Востоку, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Путин озвучил Трампу позицию России по Ближнему Востоку, заявил Ушаков
Во время разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была озвучена принципиальная позиция РФ по комплексному урегулированию на Ближнем РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:20:00+03:00
2025-10-16T21:20:00+03:00
2025-10-16T21:20:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251016/ushakov-2048722754.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин озвучил Трампу позицию России по Ближнему Востоку, заявил Ушаков
Позиция РФ по Ближнему Востоку была озвучена во время разговора Путина и Трампа