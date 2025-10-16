https://ria.ru/20251016/ushakov-2048723100.html
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:19:00+03:00
2025-10-16T21:19:00+03:00
2025-10-16T21:19:00+03:00
россия
киев
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/91/1508609191_0:30:5000:2843_1920x0_80_0_0_efb751e4b38f095c5bed89f9207fa6bb.jpg
https://ria.ru/20251013/razgovor-2047935507.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/91/1508609191_0:0:4632:3473_1920x0_80_0_0_71d6d339c76af7435da7bfcaef417748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Ушаков: Путин и Трамп обсудили возможность поставок Украине ракет Tomahawk