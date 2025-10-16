Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 16.10.2025
21:19 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk
россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Трамп обсудили возможность поставок Киеву ракет Tomahawk

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проблематика возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву затрагивалась в ходе беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Затрагивалась (в ходе беседы Путина и Трампа - ред.) и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk", - сказал Ушаков журналистам.
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"
13 октября, 12:48
РоссияКиевСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВ мире
 
 
