Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
21:16 16.10.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была предельно откровенной и доверительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была предельно откровенной и доверительной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной", - сказал Ушаков журналистам.
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США – уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - более двух часов.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи
Вчера, 21:14
 
Заголовок открываемого материала