Рейтинг@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ushakov-2048722267.html
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков
Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длился практически 2,5 часа, беседа была продолжительной, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:15:00+03:00
2025-10-16T21:15:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770331_0:93:2824:1682_1920x0_80_0_0_3352123da59be87a55d7cab85a0fa131.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048721865.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770331_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_5df626252ee1e58309a3d9b4644e1c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа длился почти 2,5 часа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длился практически 2,5 часа, беседа была продолжительной, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Беседа была продолжительной, и продлилась практически 2,5 часа", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, заявил Ушаков
Вчера, 21:12
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала