Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков
Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длился практически 2,5 часа, беседа была продолжительной, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа продолжался почти 2,5 часа, заявил Ушаков
