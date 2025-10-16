Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 16.10.2025
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева
Атака на военкоров РИА Новости - очередное преступление киевского режима, это атака на журналистов, на правду и на свободу слова, заявил РИА Новости вице-спикер РИА Новости, 16.10.2025
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева

Константин Косачев
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Атака на военкоров РИА Новости - очередное преступление киевского режима, это атака на журналистов, на правду и на свободу слова, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Очередное преступление киевского режима - при выполнении служебного задания в Запорожье погиб военкор… и ранен его коллега… скорее всего, это была целенаправленная атака - на журналистов, на правду и на свободу слова", - сказал политик.
Это безнравственно и цинично, отметил Косачев. "Как, впрочем, и всё остальное, что исходит от киевского режима", - подчеркнул он.
Косачев выразил искренние слова соболезнования близким и коллегам Зуева.
"Вечная память Ивану Зуеву", - сказал парламентарий.
Журналисты РИА Новости об атаке дрона ВСУ по их машине - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Журналисты РИА Новости рассказали об атаке дрона на их машину в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
 
