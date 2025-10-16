https://ria.ru/20251016/ukraina-2048730305.html
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева - РИА Новости, 16.10.2025
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева
Атака на военкоров РИА Новости - очередное преступление киевского режима, это атака на журналистов, на правду и на свободу слова, заявил РИА Новости вице-спикер РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:00:00+03:00
2025-10-16T22:00:00+03:00
2025-10-16T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:177:3120:1932_1920x0_80_0_0_d3e434dc5d69a3882f2d3ac7b0fe5282.jpg
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992542431.html
запорожская область
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9337292395ece889f0103ae43462fe34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожье, константин косачев, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева
Косачев: атака на военкоров РИА Новости является очередным преступлением Киева