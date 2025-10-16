ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже. Допустим, есть московский рынок, где традиционно очень хорошая распроданность (сейчас 49% строящегося жилья уже распродано), и вообще проблем нет. И есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.