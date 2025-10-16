https://ria.ru/20251016/tsb-2048528609.html
ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья
ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья - РИА Новости, 16.10.2025
ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья
Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:43:00+03:00
2025-10-16T07:43:00+03:00
2025-10-16T07:43:00+03:00
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже. Допустим, есть московский рынок, где традиционно очень хорошая распроданность (сейчас 49% строящегося жилья уже распродано), и вообще проблем нет. И есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
"Например, в Краснодарском крае
, где в предыдущие годы наблюдался бум, распроданность составляет 21%, в Ростовской области
- 24%, в Ленинградской области
- 25%. Эти регионы привлекли много спроса в рамках массовой льготной ипотеки. Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше", - пояснила Данилова.
При этом директор департамента отметила, что постепенно эта ситуация разрешится, потому что застройщики уже стали вводить меньше новых проектов, постепенно это предложение "переварится".