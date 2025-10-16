Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья - РИА Новости, 16.10.2025
07:43 16.10.2025
ЦБ не наблюдает больших проблем на рынке жилья
Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:43:00+03:00
2025-10-16T07:43:00+03:00
экономика
россия
краснодарский край
ростовская область
центральный банк рф (цб рф)
россия
краснодарский край
ростовская область
экономика, россия, краснодарский край, ростовская область, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже. Допустим, есть московский рынок, где традиционно очень хорошая распроданность (сейчас 49% строящегося жилья уже распродано), и вообще проблем нет. И есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
"Например, в Краснодарском крае, где в предыдущие годы наблюдался бум, распроданность составляет 21%, в Ростовской области - 24%, в Ленинградской области - 25%. Эти регионы привлекли много спроса в рамках массовой льготной ипотеки. Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше", - пояснила Данилова.
При этом директор департамента отметила, что постепенно эта ситуация разрешится, потому что застройщики уже стали вводить меньше новых проектов, постепенно это предложение "переварится".
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ЦБ рассказали, на что обращают внимание перед заседанием по ставке
