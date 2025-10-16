Рейтинг@Mail.ru
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
21:46 16.10.2025
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
в мире
будапешт
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
будапешт
россия
сша
в мире, будапешт, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Будапешт, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште

Ушаков: Трамп первым упомянул Будапешт как возможное место для саммита РФ и США

Флаг Венгрии в Будапеште
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешт как возможное место для саммита РФ и США первым упомянул американский президент Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин это предложение поддержал, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин и Трамп обсудили симпатии народов обеих стран, заявил Ушаков
В миреБудапештРоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
