МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Будапешт как возможное место для саммита РФ и США первым упомянул американский президент Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин это предложение поддержал, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
Будапешт как возможное место для саммита РФ и США первым упомянул американский президент Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин это предложение... РИА Новости, 16.10.2025
Флаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
