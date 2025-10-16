МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе контактов с Владимиром Зеленским он учтет соображения российского лидера, высказанные в ходе разговора, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в беседе с Зеленским
Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в беседе с Зеленским - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе контактов с Владимиром Зеленским он учтет соображения российского лидера,... РИА Новости, 16.10.2025
Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в беседе с Зеленским
Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в ходе контактов с Зеленским
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
