Трамп сообщил Путину, что учтет его соображения в беседе с Зеленским

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе контактов с Владимиром Зеленским он учтет соображения российского лидера, высказанные в ходе разговора, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.