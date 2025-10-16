https://ria.ru/20251016/tramp-2048724217.html
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп упомянул в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что завтра у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:24:00+03:00
2025-10-16T21:24:00+03:00
2025-10-16T21:24:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048724073.html
https://ria.ru/20251016/putin-2048723775.html
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским
Трамп в разговоре с Путиным упомянул, что завтра у него встреча с Зеленским