Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским - РИА Новости, 16.10.2025
21:24 16.10.2025
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп упомянул в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что завтра у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским

Трамп в разговоре с Путиным упомянул, что завтра у него встреча с Зеленским

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упомянул в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что завтра у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Трамп упомянул, что, естественно, что он завтра встречается с Зеленским. И сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине, заявил Ушаков
Вчера, 21:23
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США - уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - более двух часов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин подчеркнул приверженность России дипломатии в решении по Украине
Вчера, 21:22
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
