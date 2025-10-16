Трамп рассказал Путину о запланированной встрече с Зеленским

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упомянул в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что завтра у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.