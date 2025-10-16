https://ria.ru/20251016/tramp-2048724073.html
Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине, заявил Ушаков
Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:23:00+03:00
2025-10-16T21:23:00+03:00
2025-10-16T21:23:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048723925.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп подчеркивал необходимость установления мира на Украине