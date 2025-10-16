СМИ: фон дер Ляйен впервые может отказать Трампу

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые может отказать администрации президента США Дональда Трампа, речь идет о поддержке соглашения ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства, сообщает портал Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые может отказать администрации президента США Дональда Трампа, речь идет о поддержке соглашения ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

"На этой неделе в Лондоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, впервые, может сказать "нет" второй администрации Трампа в Вашингтоне, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства", — говорится в материале.

По данным источников в Еврокомиссии, фон дер Ляйен лично заняла твердую позицию по этому вопросу, что свидетельствует о готовности идти на политический риск, чего ранее не наблюдалось в отношениях с США.

"Если эта информация подтвердится, это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок, включая недавнее торговое соглашение, по которому ЕС принял 15%-е пошлины на большинство экспортируемых в США товаров", — подчеркивается в материале.

В сентябре выступая на ГА ООН президент США Дональд Трамп назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. В январе Трамп спустя несколько часов после вступления в должность президента вывел США из Парижского соглашения по климату.