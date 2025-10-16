ФИФА: Трамп вправе определять, какие города безопасны для ЧМ-2026
13:25 16.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
ФИФА: Трамп вправе определять, какие города безопасны для ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что президент США Дональд Трамп имеет право решать, какие города будут безопасны для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.
Ранее Трамп в разговоре со СМИ пообещал, что чемпионат мира будет "очень безопасным", а затем добавил, что может вмешаться и лишить города права проводить матчи турнира, если они "не будут сотрудничать". Например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
"За безопасность, безусловно, отвечают в правительстве, и они решают, что лучше всего подходит для обеспечения общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из 16 городов, в которых мы будем проводить мероприятие, будет готов к успешному проведению и выполнению всех необходимых требований", - заявил представитель ФИФА Sky News.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
