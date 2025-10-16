ФИФА: Трамп вправе определять, какие города безопасны для ЧМ-2026

Ранее Трамп в разговоре со СМИ пообещал, что чемпионат мира будет "очень безопасным", а затем добавил, что может вмешаться и лишить города права проводить матчи турнира, если они "не будут сотрудничать". Например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.