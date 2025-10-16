СМИ: в случае поставок Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американские подрядчики будут заниматься управлением крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Украине, украинских же военных могут даже не обучать тому, как с ними обращаться, сообщает газета Американские подрядчики будут заниматься управлением крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Украине, украинских же военных могут даже не обучать тому, как с ними обращаться, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков также заявил, что любое применение ракет Tomahawk станет операцией США против России, у Украины нет ничего для использования этого вида вооружений.

"В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, сообщил высокопоставленный западный военный, участвовавший в обсуждениях, а для их применения будут задействованы американские подрядчики. Он добавил, что это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами", - пишет издание.