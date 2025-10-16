Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в случае поставок Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США - РИА Новости, 16.10.2025
07:54 16.10.2025
СМИ: в случае поставок Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США
СМИ: в случае поставок Tomahawk Киеву управлять ими будут подрядчики из США
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американские подрядчики будут заниматься управлением крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Украине, украинских же военных могут даже не обучать тому, как с ними обращаться, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков также заявил, что любое применение ракет Tomahawk станет операцией США против России, у Украины нет ничего для использования этого вида вооружений.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Побеждают на поле боя": в США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk
02:00
"В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, сообщил высокопоставленный западный военный, участвовавший в обсуждениях, а для их применения будут задействованы американские подрядчики. Он добавил, что это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами", - пишет издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Британии сделали предупреждение по поводу ударов Tomahawk по Москве
03:53
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинАлексей ПушковСовет Федерации РФНАТО
 
 
