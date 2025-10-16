Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине, а также ядерную программу Ирана и ситуацию в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.