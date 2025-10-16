Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ssha-2048675279.html
Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио
Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио - РИА Новости, 16.10.2025
Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине, а также ядерную программу Ирана и ситуацию РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:07:00+03:00
2025-10-16T17:07:00+03:00
в мире
сша
турция
шарм-эш-шейх
хакан фидан
марко рубио
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048638153.html
сша
турция
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, турция, шарм-эш-шейх, хакан фидан, марко рубио, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Турция, Шарм-эш-Шейх, Хакан Фидан, Марко Рубио, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио

Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Газе и конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине, а также ядерную программу Ирана и ситуацию в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (16 октября - ред.) телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы были обсуждены меры, которые можно принять для продолжения перемирия в Газе и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в регион", - сообщил собеседник агентства.
По его информации, в ходе разговора были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией декларации о намерениях, подписанной в Шарм-эш-Шейхе.
"Кроме того, состоялся обмен мнениями о событиях в Сирии, вопросах, связанных с переговорами по иранской ядерной программе, и ходе конфликта между Россией и Украиной", - уточнил источник.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Этот документ призван поддержать план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться
15:19
 
В миреСШАТурцияШарм-эш-ШейхХакан ФиданМарко РубиоДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала