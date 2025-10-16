Источник сообщил о разговоре Фидана и Рубио

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине, а также ядерную программу Ирана и ситуацию в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (16 октября - ред.) телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы были обсуждены меры, которые можно принять для продолжения перемирия в Газе и бесперебойной доставки гуманитарной помощи в регион", - сообщил собеседник агентства.
По его информации, в ходе разговора были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией декларации о намерениях, подписанной в Шарм-эш-Шейхе.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Этот документ призван поддержать план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.