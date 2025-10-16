США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США начали планировать развертывание международных сил по стабилизации в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских советников.
"Началось планирование международных сил для стабилизации безопасности в секторе Газа", - пишет агентство.
По этой информации, США обсуждают участие в этом контингенте с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром и Азербайджаном.
Советники заявили, что около двух десятков солдат США находятся в регионе, чтобы содействовать запуску этой операции.
Источники заявили агентству Рейтер, что сейчас ведутся обсуждения о создании безопасных зон для гражданских в секторе Газа, чтобы избежать расправ над ними. Один из советников заявил, что жителей сектора Газа не будут вынуждать покинуть палестинский регион.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
