Рейтинг@Mail.ru
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ssha-2048558557.html
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters - РИА Новости, 16.10.2025
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters
США начали планировать развертывание международных сил по стабилизации в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:14:00+03:00
2025-10-16T11:14:00+03:00
в мире
сша
египет
катар
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048494627.html
https://ria.ru/20251014/tramp-2048259356.html
сша
египет
катар
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, египет, катар, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, США, Египет, Катар, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters

Reuters: США начали планировать развертывание международных сил в Газе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. США начали планировать развертывание международных сил по стабилизации в секторе Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных американских советников.
"Началось планирование международных сил для стабилизации безопасности в секторе Газа", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе
Вчера, 22:11
По этой информации, США обсуждают участие в этом контингенте с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром и Азербайджаном.
Советники заявили, что около двух десятков солдат США находятся в регионе, чтобы содействовать запуску этой операции.
Источники заявили агентству Рейтер, что сейчас ведутся обсуждения о создании безопасных зон для гражданских в секторе Газа, чтобы избежать расправ над ними. Один из советников заявил, что жителей сектора Газа не будут вынуждать покинуть палестинский регион.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Работа в секторе Газа не закончена, заявил Трамп
14 октября, 20:07
 
В миреСШАЕгипетКатарДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала