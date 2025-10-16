США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters

Советники заявили, что около двух десятков солдат США находятся в регионе, чтобы содействовать запуску этой операции.

Источники заявили агентству Рейтер, что сейчас ведутся обсуждения о создании безопасных зон для гражданских в секторе Газа, чтобы избежать расправ над ними. Один из советников заявил, что жителей сектора Газа не будут вынуждать покинуть палестинский регион.