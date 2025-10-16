ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, а его продолжение якобы не красит армию РФ.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, готовая сделка по Украине якобы была несколько месяцев тому назад.
Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", то что тогда сама НАТО.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
При этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.