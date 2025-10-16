Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 16.10.2025 (обновлено: 00:05 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ssha-2048506866.html
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, а его продолжение якобы не красит армию РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:04:00+03:00
2025-10-16T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251015/orban-2048506679.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай", нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО
Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине за неделю

Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, а его продолжение якобы не красит армию РФ.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, готовая сделка по Украине якобы была несколько месяцев тому назад.
Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", то что тогда сама НАТО.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
При этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена
Вчера, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала