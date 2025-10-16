Рейтинг@Mail.ru
09:15 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников

Бортников: британские инструкторы спланировали удары беспилотниками по КТК

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Инструкторы из британских спецслужб спланировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"Кроме того, инструкторы SAS (спецподразделения британской армии - ред.) и МИ-6 (британская разведка - ред.) спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США", - добавил Бортников.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Россия Самарканд Узбекистан Александр Бортников Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) СНГ SAS В мире
 
 
