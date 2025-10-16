https://ria.ru/20251016/skryabin-2048601423.html
Ростов-на-Дону будет сотрудничать с Ботаническим садом ЮФУ
Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом ЮФУ. РИА Новости, 16.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом ЮФУ.
"Сегодня мною подписано соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом ЮФУ. Ботанический сад ЮФУ - это и важный научный центр, и место, где ростовчане с самого юного возраста учатся понимать и любить природу, ценить ее красоту", - написал Скрябин в Telegram.
Он отметил, что ученые Ботанического сада накопили огромный опыт в области озеленения территорий, ведутся фундаментальные разработки мирового уровня, в том числе по направлению физиологии растений - фотосинтезу.
По информации главы города, климат меняется, и многие деревья в условиях городской среды гибнут. До Ростова добралась ясеневая златка, которая уничтожила значительную часть городских лесов. В связи с этим ясени планируется замещать другими деревьями. При этом перед городом стоит задача не только сохранить, но и приумножить леса, рощи, парки и скверы.
"Мы стремимся к тому, чтобы город сам выращивал саженцы. Все это можно сделать только с опорой на науку. В том числе возможности и площади для организации лесопитомника есть и в самом Ботаническом саду", - отметил Скрябин.
По его словам, чтобы сотрудничество с садом имело под собой экономическую основу, он принял решение, что компенсация за вырубленные деревья будет теперь выражаться только в денежной форме. На полученные средства город будет приобретать саженцы там, где производитель отвечает за их приспособленность к ростовским условиям, за то, что это качественный посадочный материал, который "вырастет в дерево, а не останется на улицах города сухим прутиком".