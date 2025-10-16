https://ria.ru/20251016/sammit-2048730535.html
Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа
Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа
Работа по подготовке саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа начнется с телефонного контакта главы МИД России Сергея Лаврова и... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:03:00+03:00
2025-10-16T22:03:00+03:00
2025-10-16T22:03:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251016/ushakov-2048729878.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа
Ушаков: подготовка саммита России и США начнется с разговора Лаврова с Рубио