Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
22:03 16.10.2025
Ушаков рассказал, с чего начнется подготовка к встрече Путина и Трампа
Работа по подготовке саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа начнется с телефонного контакта главы МИД России Сергея Лаврова и... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков: подготовка саммита России и США начнется с разговора Лаврова с Рубио

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа по подготовке саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа начнется с телефонного контакта главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал об особом акценте разговора Путина и Трампа
Вчера, 21:59
 
