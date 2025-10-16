США отходят от принципов многостороннего сотрудничества, заявил Сакс

РИМ, 16 окт - РИА Новости. США отходят от принципов многостороннего сотрудничества и выступают против международных организаций, затрудняя решение актуальных задач современности, заявил российским журналистам профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.

"К сожалению, последние президенты США , особенно Дональд Трамп , фактически выступают против ООН . Он выводил страну из агентств ООН, урезал финансирование, нарушал международные договоры и сам Устав ООН. Это печально и очень опасно, ведь без международного сотрудничества мы не сможем решить глобальные проблемы", - заявил Сакс на полях Всемирного дня продовольствия и 80-летия основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных наций.

По его словам, именно США, при участии которых была создана ООН, сейчас поворачивается спиной к организации.

Сакс подчеркнул, что США на данный момент наименее соответствующая принципам Устава ООН страна среди всех 193 государств-членов организации. Он с иронией заявил, что США как самая мощная держава мира оказывается в самом низу рейтинга по соблюдению тех норм, в создании которых она приняла участие.

По словам экономиста, мир мог бы избежать нынешнего уровня международной напряженности, если бы ведущие страны вернулись к логике диалога, а не конфронтации.