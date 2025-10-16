https://ria.ru/20251016/saks-2048699493.html
США отходят от принципов многостороннего сотрудничества, заявил Сакс
США отходят от принципов многостороннего сотрудничества, заявил Сакс - РИА Новости, 16.10.2025
США отходят от принципов многостороннего сотрудничества, заявил Сакс
США отходят от принципов многостороннего сотрудничества и выступают против международных организаций, затрудняя решение актуальных задач современности, заявил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:40:00+03:00
2025-10-16T18:40:00+03:00
2025-10-16T18:40:00+03:00
в мире
сша
россия
пекин
дональд трамп
оон
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251016/plan-2048671207.html
https://ria.ru/20251016/armiya-2048519654.html
сша
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, пекин, дональд трамп, оон, колумбийский университет
В мире, США, Россия, Пекин, Дональд Трамп, ООН, Колумбийский университет
США отходят от принципов многостороннего сотрудничества, заявил Сакс
Сакс: США отвернулись от ООН и принципов многостороннего сотрудничества
РИМ, 16 окт - РИА Новости. США отходят от принципов многостороннего сотрудничества и выступают против международных организаций, затрудняя решение актуальных задач современности, заявил российским журналистам профессор Колумбийского университета и авторитетный экономист Джеффри Сакс.
"К сожалению, последние президенты США
, особенно Дональд Трамп
, фактически выступают против ООН
. Он выводил страну из агентств ООН, урезал финансирование, нарушал международные договоры и сам Устав ООН. Это печально и очень опасно, ведь без международного сотрудничества мы не сможем решить глобальные проблемы", - заявил Сакс на полях Всемирного дня продовольствия и 80-летия основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных наций.
По его словам, именно США, при участии которых была создана ООН, сейчас поворачивается спиной к организации.
Сакс подчеркнул, что США на данный момент наименее соответствующая принципам Устава ООН страна среди всех 193 государств-членов организации. Он с иронией заявил, что США как самая мощная держава мира оказывается в самом низу рейтинга по соблюдению тех норм, в создании которых она приняла участие.
По словам экономиста, мир мог бы избежать нынешнего уровня международной напряженности, если бы ведущие страны вернулись к логике диалога, а не конфронтации.
"Нет никаких объективных причин, почему США не могут нормально сотрудничать с Россией
или почему должен возникнуть конфликт между США и Пекином
. Дело в мышлении, если изменить подход, у нас есть все основания для взаимодействия. США, Россия, Китай
, Индия
. Европа
должна объединить усилия для сотрудничества, а не для разжигания войны. Всё это возможно. Это всего лишь проблема умственного подхода, а не реальности", - сказал Сакс корреспондентам российских информагентств.