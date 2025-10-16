Рейтинг@Mail.ru
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048732528.html
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области - РИА Новости, 16.10.2025
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе "достаточно серьёзные" повреждения энергетической инфраструктуры из-за атак со стороны... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:12:00+03:00
2025-10-16T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
https://ria.ru/20251016/vsu-2048701868.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9b17c28c216fb182004a84b7f3566357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области

Гладков: повреждения энергообъектов в Белгородской области достаточно серьезные

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе "достаточно серьёзные" повреждения энергетической инфраструктуры из-за атак со стороны Украины.
"Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьёзные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счёт бюджета поставить генераторы? Конечно нет. Потому что мы посмотрели, только в приграничных муниципальных образованиях у нас почти 200 тысяч домохозяйств. Купить 200 тысяч генераторов, развезти - невозможно", - сказал Гладков во время прямой линии в соцсетях.
Губернатор также подчеркнул, что угрозы касаются не только приграничных районов, но и всей территории Белгородской области. В связи с этим дано поручение главам всех муниципальных образований провести подомовые обходы на наличие резервной генерации в ИЖС.
Гладков 11 октября предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. С этого числа мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале ежедневно сообщает о временном отключении наружного освещения на улицах города для снижения нагрузки на энергообъекты. В четверг губернатор сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктурный объект в городе Валуйки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
Вчера, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав ГладковВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала