Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе "достаточно серьёзные" повреждения энергетической инфраструктуры из-за атак со стороны Украины.
"Мы понимаем, что угроза атак со стороны противника на энергетику, она не просто есть, у нас повреждения достаточно серьёзные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счёт бюджета поставить генераторы? Конечно нет. Потому что мы посмотрели, только в приграничных муниципальных образованиях у нас почти 200 тысяч домохозяйств. Купить 200 тысяч генераторов, развезти - невозможно", - сказал Гладков во время прямой линии в соцсетях.
Губернатор также подчеркнул, что угрозы касаются не только приграничных районов, но и всей территории Белгородской области. В связи с этим дано поручение главам всех муниципальных образований провести подомовые обходы на наличие резервной генерации в ИЖС.
Гладков 11 октября предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. С этого числа мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале ежедневно сообщает о временном отключении наружного освещения на улицах города для снижения нагрузки на энергообъекты. В четверг губернатор сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктурный объект в городе Валуйки.