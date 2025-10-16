Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048702942.html
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ - РИА Новости, 16.10.2025
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ
Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:00:00+03:00
2025-10-16T19:00:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_0:67:3498:2034_1920x0_80_0_0_16e613a5ef145313079654273aecdd0b.jpg
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043770753.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008667512_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d9d90ddf241f2213f1da0c6e2ed05a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор определили дни проведения ЕГЭ в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи ЕГЭ
Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может продлиться с 20 марта по 20 апреля.
Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия; 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.
Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам
23 сентября, 15:33
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала