Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ

Паспорт ученика во время сдачи ЕГЭ. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может продлиться с 20 марта по 20 апреля.

Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия; 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.