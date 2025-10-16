https://ria.ru/20251016/rossiya-2048702942.html
Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ЕГЭ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может продлиться с 20 марта по 20 апреля.
Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия; 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.
Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.