Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали
16:10 16.10.2025 (обновлено: 16:36 16.10.2025)
Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали
санкт-петербург
происшествия
россия
диана логинова
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, происшествия, россия, диана логинова
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Диана Логинова
Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали

Исполнявшую песни иноагентов в Петербурге уличную певицу арестовали на 13 суток

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Певицу Диану Логинову, задержанную после исполнения песен артистов-иноагентов в центре Санкт-Петербурга, арестовали на 13 суток за несогласованное мероприятие, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - сообщает пресс-служба.
Как сообщает местное онлайн-издание "Фонтанка", на певицу обратили внимание правоохранительные органы после того, как видео с ее выступлениями в центре города завирусились в соцсетях. На них она исполняет запрещенную к распространению песню иноагента Noize MC.
По сообщению пресс-службы судов города, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания".
"А именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией города Санкт-Петербурга. Таким образом, своим действиями Логинова привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан", - поясняет пресс-служба.
Добавляется, что в ходе проведения данной акции наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов к входу в вестибюль станции метрополитена "Площадь Восстания-2", тем самым был нарушен общественный порядок. В связи с данными фактами от граждан поступили обращения в отдел полиции.
"Логинова в судебном заседании пояснила, что, действительно, исполняла песню в указанном месте, однако массовое одновременное пребывание граждан не организовывала. Сторона защиты просила производство по делу прекратить", - уточнили в пресс-службе судов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
