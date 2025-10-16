Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Певицу Диану Логинову, задержанную после исполнения песен артистов-иноагентов в центре Санкт-Петербурга, арестовали на 13 суток за несогласованное мероприятие, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ . Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - сообщает пресс-служба.

Как сообщает местное онлайн-издание "Фонтанка", на певицу обратили внимание правоохранительные органы после того, как видео с ее выступлениями в центре города завирусились в соцсетях. На них она исполняет запрещенную к распространению песню иноагента Noize MC

По сообщению пресс-службы судов города, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, около метро "Площадь Восстания".

"А именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией города Санкт-Петербурга. Таким образом, своим действиями Логинова привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан", - поясняет пресс-служба.

Добавляется, что в ходе проведения данной акции наступили негативные последствия, а именно было нарушено движение пешеходов к входу в вестибюль станции метрополитена "Площадь Восстания-2", тем самым был нарушен общественный порядок. В связи с данными фактами от граждан поступили обращения в отдел полиции.