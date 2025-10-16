https://ria.ru/20251016/rossiya-2048642427.html
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург - РИА Новости, 16.10.2025
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург
Главой МИД Марокко Насер Бурита заявил о планах запуска авиарейсов из Касабланки в Санкт-Петербург в целях развития туризма. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:35:00+03:00
2025-10-16T15:35:00+03:00
2025-10-16T15:35:00+03:00
касабланка
санкт-петербург
марокко
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048632649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79a25ebea8de92164d33fe35bdfc3704.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048636921.html
касабланка
санкт-петербург
марокко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048632649_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_05d3985ceffa72dd32b0a3aef49dd438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касабланка, санкт-петербург, марокко, сергей лавров, в мире
Касабланка, Санкт-Петербург, Марокко, Сергей Лавров, В мире
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург
Бурита: планируется запуск рейсов из Касабланки в Санкт-Петербург