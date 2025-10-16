Рейтинг@Mail.ru
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург - РИА Новости, 16.10.2025
15:35 16.10.2025
Марокко планирует запустить рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург
Главой МИД Марокко Насер Бурита заявил о планах запуска авиарейсов из Касабланки в Санкт-Петербург в целях развития туризма. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита на церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита на церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Главой МИД Марокко Насер Бурита заявил о планах запуска авиарейсов из Касабланки в Санкт-Петербург в целях развития туризма.
“Запустим и рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туристического сектора”, - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
