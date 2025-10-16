https://ria.ru/20251016/rossija-2048723407.html
Россия и США без промедления приступят к подготовке саммита, заявил Ушаков
Россия и США без промедления приступят к подготовке саммита, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились, что представители РФ и США без промедления приступят к подготовке саммита, сказал... РИА Новости, 16.10.2025
