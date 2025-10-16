Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия продолжает обсуждать с Таджикистаном возможность совместной разработки нефтяных месторождений в республике, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой на полях РЭН.