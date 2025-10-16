Рейтинг@Mail.ru
Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений - РИА Новости, 16.10.2025
18:41 16.10.2025
Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений
Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия продолжает обсуждать с Таджикистаном возможность совместной разработки нефтяных месторождений в республике, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой на полях РЭН.
"Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан, обеспечивая порядка 90% внутреннего потребления республики. Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в последнее время удалось существенно продвинуться в решении вопросов, связанных с работой совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
16 ноября 2024, 09:04
 
