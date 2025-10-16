https://ria.ru/20251016/rossija-2048699682.html
Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия продолжает обсуждать с Таджикистаном возможность совместной разработки нефтяных месторождений в республике, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой на полях РЭН.
"Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан
, обеспечивая порядка 90% внутреннего потребления республики. Продолжается обсуждение вопроса о реализации совместных проектов по разработке нефтяных месторождений на территории Таджикистана", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в последнее время удалось существенно продвинуться в решении вопросов, связанных с работой совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".
